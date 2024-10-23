Отношения между Россией и Ираном выйдут на новый уровень после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Так старший преподаватель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь прокомментировал итоги встречи российского лидера Владимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана на саммите БРИКС в Казани.
«Недавно мы провели весьма содержательную и, считаю, полезную беседу в Ашхабаде, рассмотрели основные аспекты двусторонней кооперации и наиболее актуальные региональные темы. Главное — был подтвержден взаимный курс на всемерное укрепление наших связей. Они находятся на подъеме, носят подлинно дружественный, конструктивный характер. Скоро мы сможем закрепить достигнутые результаты новым большим межгосударственным договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном», — заявил Путин на встрече с Пезешкианом.
Этот договор станет базисом для более глубоких отношений между Москвой и Тегераном, считает Андрей Зелтынь. «Договор о партнерстве — это такой политический жест. Он дает платформу, на которой можно выстраивать различные конкретные соглашения, договоры, договоренности, мероприятия. Это рамочная история, которая облегчает дальнейшее наполнение различными конкретными вещами. Конечно, такой документ, как договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, — это очень серьезная бумага», — считает востоковед.
По его мнению, реформист Пезешкиан попытался после победы на президентских выборах выстроить хоть какой-то диалог с США, но не получил положительного ответа. Поэтому сейчас для Тегерана движение в сторону России, БРИКС, ШОС становится еще более приоритетным. Как отметил Зелтынь, Россия и Иран столкнулись с «наиболее суровыми санкциями Запада» и ведут совместную работу по выходу из сложных экономических ситуаций. С подписанием договора о партнерстве экономическое и военное сотрудничество между странами усилится, резюмировал востоковед.
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