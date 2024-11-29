Премьер Грузии не на шутку разозлился на ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил недовольство действиями посла Евросоюза (ЕС) Павла Герчинского, обвинив его во вмешательстве во внутренние дела страны и поддержке оппозиции. Кобахидзе предупредил, что в случае продолжения такой риторики Грузия примет дипломатические меры.
«Определенное время мы не реагировали на все это, однако у всего есть свой предел. Если мы не увидим изменения поведения в будущем, то на подобные факты как в отношении посла Евросоюза, так и других послов у нас обязательно будет реакция», — передает слова Кобахидзе ТАСС.
Он отметил, что посол ЕС вмешивается в предвыборный процесс, угрожая отменой финансовой помощи. Премьер также сообщил о решении отказаться до 2028 года от переговоров о вступлении в Евросоюз и бюджетных грантов из-за давления со стороны ЕС.
В Грузии начались протесты из-за отказа Ираклия Кобахидзе от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Митингующие собрались у зданий парламента, администрации президента и офиса правящей партии «Грузинская мечта» в Тбилиси, заблокировав одну из главных улиц. Полиция задержала несколько участников акции.
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