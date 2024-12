Главный праздник «айтишника»: 4 декабря День информатики в России

В России 4 декабря отмечают День информатики

01 декабря 2024

День информатики в России 2024 отмечают 4 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU 4 декабря 2024 года Россия отметит День информатики — праздник, посвященный развитию одной из самых передовых и динамичных отраслей науки и техники. Эта дата выбрана неслучайно: именно в этот день в 1948 году в СССР была зарегистрирована первая отечественная цифровая электронно-вычислительная машина (ЭВМ). С тех пор прошло более полувека, и сегодня информационные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни, определяя настоящее и будущее страны. Подробнее об истории праздника и развитии информатики в России — в материале URA.RU. Рождение информатики в СССР История российской информатики началась задолго до официального признания этого термина. Ее отсчет ведется с 4 декабря 1948 года, когда Государственный комитет Совета министров СССР зарегистрировал цифровую ЭВМ, разработанную советскими учеными Исааком Бруком и Баширом Рамеевым. Это была одна из первых в мире цифровых вычислительных машин, наряду с американским ENIAC и британским Baby. Брук и Рамеев в своем проекте предложили принципиально новые решения: двоичную систему счисления, программное управление работой машины, хранение данных и команд в одной памяти. За короткий срок они подали более 50 заявок на изобретения, многие из которых опередили свое время. Так, малоизвестный факт: идея хранить программу в памяти компьютера, которая сегодня лежит в основе работы всех цифровых устройств, впервые была предложена именно советскими конструкторами. Развитие информатики и вычислительной техники в СССР Информатика как дисциплина появилась в СССР только в 1985 году Фото: Размик Закарян © URA.RU Работы Брука и Рамеева дали старт стремительному развитию информатики и вычислительной техники в Советском Союзе. Уже в начале 50-х годов были созданы первые отечественные ЭВМ: МЭСМ и М-1, «Стрела» и «Урал-1». Эти машины, построенные на громоздких электронных лампах и занимавшие целые залы, по сегодняшним меркам обладали скромной производительностью. Но для своего времени они были прорывом, позволившим решать сложнейшие научные и инженерные задачи. В последующие годы советская школа информатики и вычислительной техники продолжала активно развиваться. Были созданы новые модели ЭВМ, разработаны языки программирования, алгоритмы и методы обработки информации. Большой вклад в развитие отрасли внесли такие выдающиеся ученые, как Сергей Лебедев, Виктор Глушков, Андрей Ершов, Алексей Ляпунов и многие другие. Информатика в современной России Сегодня информационные технологии являются одним из ключевых драйверов развития российской экономики и общества. IT-отрасль демонстрирует устойчивый рост, создаются новые высокотехнологичные компании и продукты, расширяется экспорт software и IT-услуг. По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, объем российского рынка IT в 2024 году превысил 5 трлн рублей, а число занятых в отрасли специалистов около 3 млн человек. Цифровизация охватывает все сферы жизни: от госуправления и промышленности до образования и здравоохранения. Реализуются масштабные государственные программы, такие как «Цифровая экономика», развиваются прорывные технологии — искусственный интеллект, большие данные, интернет вещей, блокчейн. Российские IT-компании и стартапы успешно конкурируют на глобальном рынке, предлагая инновационные решения мирового уровня. Подготовка IT-кадров Термин «информатика» появился в середине ХХ века, он произошёл от слияния двух слов — «информация» и «автоматика» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Успехи российской IT-отрасли были бы невозможны без сильной системы подготовки кадров. Ведущие вузы страны — МГУ, МФТИ, ИТМО, МИФИ, СПбГУ, НГУ и многие другие — готовят высококвалифицированных специалистов в области информатики, программирования, анализа данных, кибербезопасности. Открываются новые факультеты и программы, ориентированные на потребности digital-экономики. Активно развивается сотрудничество университетов и IT-компаний. Студенты получают возможность пройти практику и стажировку в ведущих технологических фирмах, поучаствовать в реальных проектах. Многие компании открывают базовые кафедры и R&D-центры при вузах, инвестируют в образовательные программы и научные исследования. Все это позволяет готовить специалистов, обладающих не только фундаментальными знаниями, но и практическими навыками, востребованными индустрией. Популяризация информатики День информатики — это не только профессиональный праздник для специалистов отрасли, но и повод для популяризации IT среди широкой аудитории. По всей стране проходят научно-популярные лекции, мастер-классы, выставки, знакомящие с последними достижениями и перспективами информационных технологий. Особое внимание уделяется работе со школьниками и студентами, ведь именно им предстоит строить цифровое будущее России. Многие IT-компании и вузы в этот день проводят дни открытых дверей, хакатоны, конкурсы для молодых талантов. Такие мероприятия позволяют заинтересовать ребят IT, рассказать о карьерных возможностях в этой сфере, привлечь в профессию лучших. Ведь конкуренция за кадры в digital-отрасли сегодня очень высока, и работа с молодежью — это инвестиции в будущее.

