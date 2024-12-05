В какие месяцы в 2025 году невыгоднее всего брать отпуск

Наименее выгодными месяцами для отпуска в 2025 году будут январь, май, июнь и ноябрь. В эти месяцы количество рабочих дней меньше, чем в других, что делает отпускные выплаты менее выгодными по сравнению с другими месяцами, сообщил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
«Наименьшее число рабочих дней в январе (17 дней), мае (18 дней), июне (19 дней) и ноябре (19 дней): в эти месяцы самые невыгодные дни для отпуска. Это связано, во-первых, с тем, что за дни отпуска выплачивается не заработная плата, а компенсационная выплата», — рассказал Балынин в беседе с «Газетой.ru».
Экономист советует рассчитывать отпускные, исходя из стоимости рабочих дней. В месяцы с наименьшим числом рабочих дней стоимость каждого из них выше, и поэтому выгоднее отработать эти дни, а отпуск лучше брать в те периоды, когда стоимость рабочего дня ниже. Это позволит оптимизировать финансовые выплаты за время отдыха.
Балынин рекомендует выбирать время для отпуска перед новогодними праздниками в декабре. По его словам, по законодательству минимальная продолжительность части ежегодного отпуска составляет 14 дней. Такой отпуск можно планировать с 17 по 30 декабря 2025 года.
Ранее россиянам объяснили, как продлить новогодние праздники. Согласно информации от эксперта HeadHunter по трудовому праву Ольги Владимировы, продлить выходные можно до 15 дней, взяв отпуск сразу после новогодних каникул. Однако Владимирова подчеркнула, что такое решение может быть невыгодным с точки зрения отпускных выплат.
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