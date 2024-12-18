ЦРУ и разведка Украины увидели в убийстве Кириллова обратный эффект

Убийство начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова может оказать обратный эффект на переговоры России и Украины. Об этом заявил экс-сотрудник ЦРУ Ральф Гофф.
«Если они (власти Украины — примечание URA.RU) не будут осторожны, они создадут обратный эффект. Они так сильно разозлят россиян, что те скажут, что мы не заинтересованы в переговорах», — рассказал он изданию The New York Times (NYT).
Гофф отметил, что действия Киева являются «ошибочными». Кроме того, бывший глава резидентуры ЦРУ Дуглас Лондон указал на психологический эффект убийства Кириллова, но подчеркнул, что это не окажет влияния на боеспособность Вооруженных сил России.
В Москве 17 декабря в результате взрыва устройства погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Предполагается, что самодельное взрывное устройство террористы установили в электросамокате. На данный момент задержаны двое подозреваемых, которые имеют связь с киевскими кураторами. Подробнее читайте в сюжете URA.RU.
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