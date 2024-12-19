Путин: на украинских мошенников тратить боеприпасы не будем

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Путин отметил, что РФ не будет тратить боеприпасы для борьбы с мошенниками на Украине
Путин отметил, что РФ не будет тратить боеприпасы для борьбы с мошенниками на Украине Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Президента РФ Владимира Путина во время прямой линии спросили, будет ли российская армия как-то бороться с украинскими мошенниками, которые вымогают у россиян деньги. Тот ответил, что на колл-центы, с которых и производятся злоумышленниками соответствующие звонки, боеприпасы тратиться не будут. 

«У нас в списке приоритетных целей: ВПК и центры принятия решений [на Украине]. На эти колл-центры, с которых россиянам звонят мошенники украинские, мы боезапасы тратить не будем», — подчеркнул Владимир Путин во время прямой линии. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

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Президента РФ Владимира Путина во время прямой линии спросили, будет ли российская армия как-то бороться с украинскими мошенниками, которые вымогают у россиян деньги. Тот ответил, что на колл-центы, с которых и производятся злоумышленниками соответствующие звонки, боеприпасы тратиться не будут.  «У нас в списке приоритетных целей: ВПК и центры принятия решений [на Украине]. На эти колл-центры, с которых россиянам звонят мошенники украинские, мы боезапасы тратить не будем», — подчеркнул Владимир Путин во время прямой линии. Его слова передает корреспондент URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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