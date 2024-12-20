Бывший подмосковный чиновник, обвиняемый в получении взятки, отправился на СВО

Экс-начальник управления государственной и муниципальной службы администрации губернатора Московской области Вячеслав Малышев, обвиняемый во взятках за разрешения на незаконное строительство, отправился в зону спецоперации. Уголовное преследование по его делу приостановлено, сообщают журналисты.
«46-летний Вячеслав Малышев стал одним из немногих подсудимых, которому при рассмотрении дела по существу разрешили отправиться на СВО, приостановив уголовное преследование», — передает «Коммерсант». Отмечается, что он являлся одним из 40 обвиняемым в уголовном деле о выдаче разрешений на строительство, за это все участники дела получали взятки.
Решение отправить Малышева на СВО было принято Красногорским городским судом после удовлетворения ходатайства командира 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии, ордена Ленина и Краснознаменной, имени Ю.В . Андропова. Бывший чиновник был зачислен в армию как рядовой гранатометчик мотострелкового взвода. Однако, по данным «Коммерсанта», Вячеслав Малышев отправился на фронт в качестве наводчика пулеметного отделения взвода огневой поддержки штурмового подразделения Ямпольского мотострелкового полка. На данный момент уголовное преследование экс-чиновника приостановлено.
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