20 декабря 2024

Школьница подожгла патрульный автомобиль у здания ГАИ в Петербурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция выясняет обстоятельства поджога
Полиция выясняет обстоятельства поджога Фото:

Юная девушка подожгла полицейскую машину прямо у здания ГАИ в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал источник, близкий к правоохранительным органам.

«Несовершеннолетнюю девушку подозревают в поджоге патрульной машины у здания Госавтоинспекции в Красногвардейском районе Петербурга. У автомобиля полностью выгорел моторный отсек», — передает telegram-канал «Дорожный инспектор» со ссылкой на источник. Инцидент произошел 20 декабря.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства происшествия. О том, действовала ли школьница по указанию со стороны — неизвестно, сообщается в канале. 

Ранее в Москве задержали молодого человека, подозреваемого в поджоге служебного автомобиля. Парень действовал с помощью «коктейля Молотова», — передает «Национальная служба новостей».

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Юная девушка подожгла полицейскую машину прямо у здания ГАИ в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. «Несовершеннолетнюю девушку подозревают в поджоге патрульной машины у здания Госавтоинспекции в Красногвардейском районе Петербурга. У автомобиля полностью выгорел моторный отсек», — передает telegram-канал «Дорожный инспектор» со ссылкой на источник. Инцидент произошел 20 декабря. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства происшествия. О том, действовала ли школьница по указанию со стороны — неизвестно, сообщается в канале.  Ранее в Москве задержали молодого человека, подозреваемого в поджоге служебного автомобиля. Парень действовал с помощью «коктейля Молотова», — передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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