Школьница подожгла патрульный автомобиль у здания ГАИ в Петербурге

Юная девушка подожгла полицейскую машину прямо у здания ГАИ в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал источник, близкий к правоохранительным органам.
«Несовершеннолетнюю девушку подозревают в поджоге патрульной машины у здания Госавтоинспекции в Красногвардейском районе Петербурга. У автомобиля полностью выгорел моторный отсек», — передает telegram-канал «Дорожный инспектор» со ссылкой на источник. Инцидент произошел 20 декабря.
В настоящее время полиция выясняет обстоятельства происшествия. О том, действовала ли школьница по указанию со стороны — неизвестно, сообщается в канале.
Ранее в Москве задержали молодого человека, подозреваемого в поджоге служебного автомобиля. Парень действовал с помощью «коктейля Молотова», — передает «Национальная служба новостей».
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