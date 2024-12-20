Путина призвали увеличить маткапитал за второго и третьего ребенка

В России нужно вести прогрессивную выплату материнского капитала. С таким предложением депутат Госдумы Сергей Миронов обратился к президенту РФ Владимиру Путину на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ. Согласно предложению, такая шкала подразумевает увеличения выплат по маткапиталу за второго и третьего ребенка.
Ранее сенатор Ольга Епифанова сообщила, что в 2025 году размер материнского капитала в России будет проиндексирован на 7,3%. Так, сумма на первого ребенка увеличится до 676 тысяч рублей, а на второго — до 893 тысяч рублей.
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