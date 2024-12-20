Путина призвали увеличить маткапитал за второго и третьего ребенка

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Миронов выступил за введение прогрессивной шкалы маткапитала в РФ
Миронов выступил за введение прогрессивной шкалы маткапитала в РФ Фото:

В России нужно вести прогрессивную выплату материнского капитала. С таким предложением депутат Госдумы Сергей Миронов обратился к президенту РФ Владимиру Путину на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ. Согласно предложению, такая шкала подразумевает увеличения выплат по маткапиталу за второго и третьего ребенка.

Ранее сенатор Ольга Епифанова сообщила, что в 2025 году размер материнского капитала в России будет проиндексирован на 7,3%. Так, сумма на первого ребенка увеличится до 676 тысяч рублей, а на второго — до 893 тысяч рублей.

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В России нужно вести прогрессивную выплату материнского капитала. С таким предложением депутат Госдумы Сергей Миронов обратился к президенту РФ Владимиру Путину на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ. Согласно предложению, такая шкала подразумевает увеличения выплат по маткапиталу за второго и третьего ребенка. Ранее сенатор Ольга Епифанова сообщила, что в 2025 году размер материнского капитала в России будет проиндексирован на 7,3%.  Так, сумма на первого ребенка увеличится до 676 тысяч рублей, а на второго — до 893 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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