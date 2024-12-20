У ответственного за оборону Курской области Лукина нашли почти два миллиона рублей и коллекцию часов

У гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина, который был задержан ранее 20 декабря, провели обыски. В его загородном доме нашли почти 2 миллиона рублей и набор премиальных часов, общая стоимость которых превышает 100 тысяч долларов.
«Обыски прошли в загородном доме Лукина и в квартире. Сотрудники МВД обнаружили наличные денежные средства в размере 1,7 млн рублей, а также коллекцию часов стоимостью более 100 тысяч долларов», — рассказали в ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Коллекция часов включает такие премиальные марки, как Rado, Vacheron Constantin, Breguet, IWC. В настоящий момент следствие выясняет источник происхождения указанных средств и предметов.
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