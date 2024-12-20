Японцы поблагодарили Путина по неожиданному поводу

Японцы поблагодарили президента РФ Владимира Путина за информацию о состоянии его собаки Юмэ породы акита-ину, которая была подарена губернатором префектуры Акита Норихисой Сатакэ в 2012 году. В администрации президента подтвердили, что Юмэ здорова.
«Президент Путин, спасибо, что дали знать, что Юмэ жива и здорова. Всем сердцем желаю восстановления российско-японских отношений», — написал читатель газеты «Санкэй». Запрос о здоровье питомца сделали в связи со смертью кота Мира, подаренного Путиным Сатакэ. В администрации президента подтвердили, что Юмэ абсолютна здорова.
Читатели газеты «Санкэй» отметили, что забота о собаке свидетельствует о дружеском отношении России. Они также высказали сожаление по поводу ухудшения отношений между двумя странами после сближения Японии с США.
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