Совфед усилил контроль за ценами на продукцию гособоронзаказа

Совет Федерации РФ одобрил закон, который предоставляет Федеральному казначейству право на автоматизированный мониторинг цен по государственному оборонному заказу. Теперь казначейство сможет использовать государственную информсистему «Электронный бюджет» для контроля за исполнением госконтрактов в оборонной сфере. Об этом сообщил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Шептий.
«Данным законом федеральному казначейству на базе государственной информационной системы „Электронный бюджет“ предоставляется доступ к автоматизированному мониторингу цен на госконтракты по гособоронзаказу и финансовых рисков при их исполнении», — заявил Шептий. Его слова передает «Парламентская газета».
Кроме того, по словам Виктора Шептия, будет создан механизм совместной работы казначейства, Минпромторга, Минобороны и ФАС, которые будут получать информацию о финансовых рисках и возможности завышения цен напрямую от Росфинмониторинга и налоговых органов. Это должно способствовать повышению финансовой дисциплины и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на оборонные нужды.
Также заместитель министра финансов Алексей Липаев добавил, что разработка документа происходит по поручению президента. По его словам, актуальность повышения эффективности бюджетных расходов особенно велика при условии затрат на нужды СВО.
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