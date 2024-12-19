Президент Венесуэлы пригласил Путина на инаугурацию

Российскому президенту Владимиру Путину направлено приглашение на инаугурацию венесуэльского лидера Николаса Мадуро, которая запланирована на 10 января. Пока не принято решение, кто будет представлять Россию на этом мероприятии, однако известно, что делегация будет сформирована на высоком уровне. Об этом сообщил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
«10 января в Каракасе произойдет важное событие — вступление в должность президента Николаса Мадуро на новый срок. Российская сторона приглашена на церемонию инаугурации и будет представлена на ней на достойном уровне», — сказал Щетинин в беседе с «Известиями».
В октябре 2024 года Мадуро впервые с 2019 года посетил Россию и встретился с Путиным на саммите БРИКС в Казани. Оба лидера отметили рост двусторонней торговли и совместные проекты в различных областях, таких как энергетика, фармацевтика и новые технологии. Путин также подчеркнул необходимость укрепления финансовых и банковских связей с использованием национальных валют.
Ранее URA.RU сообщало, что во время «Прямой линии» российский президент Владимир Путин затронул тему БРИКС. По его словам, объединение стран не было создано для того, чтобы противостоять Западу. Интерес у всех участников один — развитие, как собственное, так и общее.
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