Симоньян: любой результат СВО на Западе подадут как проигрыш России

Страны коллективного Запада подадут как проигрыш России любой исход СВО. Такое мнение высказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Они сами себе придумали, какие у нас были цели. Задача была захватить всю Украину. С этой задачей не справились — значит проиграли. Путин несколько раз говорил, что нет такой задачи», — цитирует Симоньян РИА Новости.
Симоньян предложила название для нового оружия России, способного удивить Запад, передает «Царьград». По ее словам, новейшее российское оружие можно назвать «Розгами».
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