19 декабря 2024

Симоньян: любой результат СВО на Западе подадут как проигрыш России

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Симоньян отметила, что страны Запада сами выдумали цели СВО
Симоньян отметила, что страны Запада сами выдумали цели СВО Фото:

Страны коллективного Запада подадут как проигрыш России любой исход СВО. Такое мнение высказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Они сами себе придумали, какие у нас были цели. Задача была захватить всю Украину. С этой задачей не справились — значит проиграли. Путин несколько раз говорил, что нет такой задачи», — цитирует Симоньян РИА Новости.

Симоньян предложила название для нового оружия России, способного удивить Запад, передает «Царьград». По ее словам, новейшее российское оружие можно назвать «Розгами».

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Страны коллективного Запада подадут как проигрыш России любой исход СВО. Такое мнение высказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. «Они сами себе придумали, какие у нас были цели. Задача была захватить всю Украину. С этой задачей не справились — значит проиграли. Путин несколько раз говорил, что нет такой задачи», — цитирует Симоньян РИА Новости. Симоньян предложила название для нового оружия России, способного удивить Запад, передает «Царьград». По ее словам, новейшее российское оружие можно назвать «Розгами».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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