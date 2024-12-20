Александр Емельяненко заявил, что не общается с сидящим в тюрьме братом

Профессиональный боец ММА Александр Емельяненко не общается со своим братом, который находится в тюрьме. Иван Емельяненко ранее получил полтора года колонии за нанесение увечий.
«Оступится человек, за него все решат и помогут, а он опять оступается. Но ничего страшного не произошло — ему дали-то полтора года! Я в изоляторе больше просидел… Связывался ли с ним? Нет. А как я свяжусь? В тюрьме телефонов нет», — передает речь Александра Sport24. По его словам, все родственники давно говорили ему, что ни к чему хорошему такое поведение не приведет.
Ранее Александр Емельяненко впервые в жизни устроился на официальную работу. Он получил должность советника по связям с общественностью в реабилитационном центре, в котором ранее проходил лечение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.