Александр Емельяненко заявил, что не общается с сидящим в тюрьме братом

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Александр Емельяненко заявил, что не общается с братом
Александр Емельяненко заявил, что не общается с братом Фото:

Профессиональный боец ММА Александр Емельяненко не общается со своим братом, который находится в тюрьме. Иван Емельяненко ранее получил полтора года колонии за нанесение увечий.

«Оступится человек, за него все решат и помогут, а он опять оступается. Но ничего страшного не произошло — ему дали-то полтора года! Я в изоляторе больше просидел… Связывался ли с ним? Нет. А как я свяжусь? В тюрьме телефонов нет», — передает речь Александра Sport24. По его словам, все родственники давно говорили ему, что ни к чему хорошему такое поведение не приведет.

Ранее Александр Емельяненко впервые в жизни устроился на официальную работу. Он получил должность советника по связям с общественностью в реабилитационном центре, в котором ранее проходил лечение.

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Профессиональный боец ММА Александр Емельяненко не общается со своим братом, который находится в тюрьме. Иван Емельяненко ранее получил полтора года колонии за нанесение увечий. «Оступится человек, за него все решат и помогут, а он опять оступается. Но ничего страшного не произошло — ему дали-то полтора года! Я в изоляторе больше просидел… Связывался ли с ним? Нет. А как я свяжусь? В тюрьме телефонов нет», — передает речь Александра Sport24. По его словам, все родственники давно говорили ему, что ни к чему хорошему такое поведение не приведет. Ранее Александр Емельяненко впервые в жизни устроился на официальную работу. Он получил должность советника по связям с общественностью в реабилитационном центре, в котором ранее проходил лечение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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