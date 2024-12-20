Хинштейн: ВСУ продолжают наносить удары по Рыльску в Курской области

Украинские войска продолжают наносить ракетные удары по Рыльску, есть погибшие. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«На месте работают спасатели... Однако их действия осложняются попытками повторных ударов со стороны ВСУ. Силами ПВО сбито несколько ракет, выпущенных из установки РСЗО HIMARS», — написал в своем telegram-канале Хинштейн. По его словам, ВСУ намеренно выбирают в качестве целей мирные объекты.
Отмечается, что повреждены здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы. Удары также нанесены по пожарной части и множеству других социально значимых объектов.
20 декабря ВСУ нанесли несколько ракетных ударов с помощью РСЗО HIMARS по Рыльску в Курской области. На данный момент известно о шести погибших, 26 пострадавших. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.
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