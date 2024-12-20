Der Spiegel узнала о планах Шольца отправиться в Москву с мирной миссией

Канцлер Германии Олаф Шольц в скором времени отправится с мирным визитом в Москву. Это подтвердил его знакомый, сообщает Der Spiegel.
«На прошлой неделе его [Шольца] знакомый, являющийся членом бизнес-объединения „Восточный комитет немецкой экономики“ (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft), сохраняющего контакты с Москвой, выразил уверенность в скором визите канцлера в Россию с „мирной миссией“», — говорится в материале. Отмечается, что визит Шольца может проходить с целью увеличить его политический рейтинг перед досрочными выборами в парламент ФРГ.
UPD (20:16 по мск): пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что от Берлина не поступало запросов на поездку Олафа Шольца в России. Таким образом он прокомментировал публикацию Der Spiegel.
Президент РФ Владимир Путин и Олаф Шольц 15 ноября провели телефонный разговор. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, согласовали беседу достаточно быстро. После нее канцлер Германии заявил, что переговоры с Путиным были правильным решением, несмотря на критику со стороны лидеров Евросоюза, передает «Национальная служба новостей».
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