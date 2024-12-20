«Азовца» приговорили к 15 годам колонии за подготовку теракта в Шереметьево

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Суд лишил свободы бойца «Азова»* за участие в подготовке теракта
Суд лишил свободы бойца «Азова»* за участие в подготовке теракта Фото:

Бойца украинского нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Ивана Пилипчука суд приговорил к 15 годам лишения свободы за подготовку теракта в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили журналисты. 

«Бойца украинского нацбатальона „Азов“ (признан террористическим и запрещен в РФ) Пилипчука заочно приговорили в РФ к 15 годам колонии», — передает корреспондент ТАСС. Уточняется, что он обвиняется за участие в подготовке теракта в Шереметьево.

Пилипчук был заочно арестован и объявлен в розыск в августе текущего года. Он обвиняется в совершение теракта группой лиц. Сам боец рассказывал, что принимал участие в установке украинского флага на острове Змеиный в 2022 году после выхода российских войск, где получил 17 осколочных ранений. Он также утверждал, что был офицером ГУР и участвовал в «Азове» во время конфликта в Донбассе.

*Нацбатальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ

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Бойца украинского нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Ивана Пилипчука суд приговорил к 15 годам лишения свободы за подготовку теракта в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили журналисты.  «Бойца украинского нацбатальона „Азов“ (признан террористическим и запрещен в РФ) Пилипчука заочно приговорили в РФ к 15 годам колонии», — передает корреспондент ТАСС. Уточняется, что он обвиняется за участие в подготовке теракта в Шереметьево. Пилипчук был заочно арестован и объявлен в розыск в августе текущего года. Он обвиняется в совершение теракта группой лиц. Сам боец рассказывал, что принимал участие в установке украинского флага на острове Змеиный в 2022 году после выхода российских войск, где получил 17 осколочных ранений. Он также утверждал, что был офицером ГУР и участвовал в «Азове» во время конфликта в Донбассе. *Нацбатальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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