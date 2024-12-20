Военный эксперт объяснил удар по пункту управления СБУ местью за Кириллова

Вооруженные силы РФ нанесли удар по пункту управления Службы безопасности Украины в ответ на убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Такое мнение выразил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«Выбор целей Минобороны РФ был осуществлен с позиции возмездия за подготовленное и реализованное СБУ покушение на генерала Кириллова», — заявил Коротченко. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что в текущей ситуации подобная практика является абсолютно правомерной и соответствует нормам международного права.
В Минобороны РФ 20 декабря сообщили, что российская армия нанесла массированный удар по СБУ. Объясняли это ответом на атаку Украины по Ростовской области. Тогда Вооруженные силы Украины ударили шестью американскими ракетами ATACMS и четырьмя британскими ракетами Storm Shadow по предприятию «Комбинат Каменский».
Генерал Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли при детонации взрывного устройства 17 декабря на Рязанском проспекте. По факту взрыва СК возбудил уголовное дело. Обвиняемый в убийстве генерала и его помощника уроженец Узбекистана Ахмаджон Курбонов был задержан силовыми структурами 18 декабря. Сейчас он находится в СИЗО до 18 февраля 2025 года. По его словам, он был завербован украинскими спецслужбами, которые пообещали ему за теракт 100 тысяч доллар и выезд в Евросоюз.
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