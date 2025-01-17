Боец РФ три недели в одиночку оборонял блиндаж от ВСУ практически без еды и воды. Видео

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Боец оборонял блиндаж в одиночку
Боец оборонял блиндаж в одиночку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский военный Магомед Абдулаев из Дагестана 21 день оборонял блиндаж с минимальными запасами воды и пищи. За это время он оказал помощь в уничтожении роты ВСУ.

«Чуть тяжеловато, во рту высохло, говорить тоже тяжело, но духом не падаю. Потому что мы воины, рождены воинами», — рассказывал Абдулаев, поздравляя своих близких с Новым годом. Первые восемь дней он держал оборону с товарищем, а затем продолжил в одиночку.

Он обморозил ноги, спал на земле и поддерживал связь с помощью пауэрбанка, который его сослуживцы доставили к нему на передовую с помощью беспилотника, чтобы он смог зарядить свой телефон. С расстояния 200 метров от позиций ВСУ он передавал информацию о передвижениях украинских военных, что способствовало успешным ударам со стороны ВС РФ. В данный момент он находится в госпитале, где проходит лечение от обморожений.

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Российский военный Магомед Абдулаев из Дагестана 21 день оборонял блиндаж с минимальными запасами воды и пищи. За это время он оказал помощь в уничтожении роты ВСУ. «Чуть тяжеловато, во рту высохло, говорить тоже тяжело, но духом не падаю. Потому что мы воины, рождены воинами», — рассказывал Абдулаев, поздравляя своих близких с Новым годом. Первые восемь дней он держал оборону с товарищем, а затем продолжил в одиночку. Он обморозил ноги, спал на земле и поддерживал связь с помощью пауэрбанка, который его сослуживцы доставили к нему на передовую с помощью беспилотника, чтобы он смог зарядить свой телефон. С расстояния 200 метров от позиций ВСУ он передавал информацию о передвижениях украинских военных, что способствовало успешным ударам со стороны ВС РФ. В данный момент он находится в госпитале, где проходит лечение от обморожений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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