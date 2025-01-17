Российский военный Магомед Абдулаев из Дагестана 21 день оборонял блиндаж с минимальными запасами воды и пищи. За это время он оказал помощь в уничтожении роты ВСУ.
«Чуть тяжеловато, во рту высохло, говорить тоже тяжело, но духом не падаю. Потому что мы воины, рождены воинами», — рассказывал Абдулаев, поздравляя своих близких с Новым годом. Первые восемь дней он держал оборону с товарищем, а затем продолжил в одиночку.
Он обморозил ноги, спал на земле и поддерживал связь с помощью пауэрбанка, который его сослуживцы доставили к нему на передовую с помощью беспилотника, чтобы он смог зарядить свой телефон. С расстояния 200 метров от позиций ВСУ он передавал информацию о передвижениях украинских военных, что способствовало успешным ударам со стороны ВС РФ. В данный момент он находится в госпитале, где проходит лечение от обморожений.
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