Премьер Японии обратился к России с просьбой о мире

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В Японии вновь заявили о желании заключить с Россией мир и решить все территориальные споры
В Японии вновь заявили о желании заключить с Россией мир и решить все территориальные споры Фото:
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Премьер-министр Японии Сигэру Исиба вновь подтвердил намерение Токио продолжать работу над решением территориальной проблемы и заключением мирного договора с Россией, несмотря на текущие сложности в двусторонних отношениях. Об этом он заявил в ходе своей программной речи перед парламентом.

«Японско-российские отношения находятся в тяжелом состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — повторил Исиба формулировку, которую уже дважды озвучивал в предыдущих обращениях к парламенту. Его слова передает Kyodo news. Эти же слова использовал и его предшественник Фумио Кисида.

В связи с противоречиями по южной части Курил, которые остаются главным препятствием для заключения мирного договора, переговоры между Москвой и Токио остаются затрудненными. После введения Токио антироссийских санкций в связи с украинским кризисом, Россия приостановила все консультации с Японией по данному вопросу. Однако спустя время в МИД РФ уточнили, что готовы рассматривать мирные инициативы, передает RT.

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Премьер-министр Японии Сигэру Исиба вновь подтвердил намерение Токио продолжать работу над решением территориальной проблемы и заключением мирного договора с Россией, несмотря на текущие сложности в двусторонних отношениях. Об этом он заявил в ходе своей программной речи перед парламентом. «Японско-российские отношения находятся в тяжелом состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — повторил Исиба формулировку, которую уже дважды озвучивал в предыдущих обращениях к парламенту. Его слова передает Kyodo news. Эти же слова использовал и его предшественник Фумио Кисида. В связи с противоречиями по южной части Курил, которые остаются главным препятствием для заключения мирного договора, переговоры между Москвой и Токио остаются затрудненными. После введения Токио антироссийских санкций в связи с украинским кризисом, Россия приостановила все консультации с Японией по данному вопросу. Однако спустя время в МИД РФ уточнили, что готовы рассматривать мирные инициативы, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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