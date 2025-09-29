У регоператора в Ивановской области требуют конфисковать имущество

Прокуратура требует обратить в доход государства имущество и денежные средства регионального оператора по обращению с ТКО в Ивановской области. Общая сумма исковых требований превышает 5 млрд рублей. Об этом сообщают правоохранительные органы.
«В Ивановской области суд рассмотрит иск прокуратуры об обращении в доход государства ООО „Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)“ Ивановской области. Предполагается, что благодаря коррупционным связям Владимир и Лариса Ярченковы получили полный контроль над процессом сбора и утилизации ТКО в регионе и незаконный доход в размере более 2 млрд рублей», — сообщил собеседник агентства ТАСС. По данным следствия, благодаря коррупционным связям Владимир и Лариса Ярченковы получили полный контроль над процессом сбора и утилизации ТКО в регионе и незаконный доход в размере более 2 млрд рублей.
Установлено, что с августа 2021 по февраль 2025 года владелец компании передавал взятки одному из руководителей департамента ЖКХ области. Вознаграждение выплачивалось через фиктивное трудоустройство родственников чиновника, общая сумма составила более 3 млн рублей. Фактический руководитель регоператора арестован по делу о посредничестве во взяточничестве.
Ранее в регионе уже рассматривались дела о незаконном обогащении должностных лиц. Так, в 2024 году суд взыскал с бывшего главы Иванова Владимира Шарыпова более трех миллионов рублей премий, которые он начислял себе, занимая пост руководителя города. Решение суда тогда вступило в законную силу и находится на контроле прокуратуры.
