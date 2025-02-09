Американские журналисты уверены, что российский президент Владимир Путин готов к достижению своих целей на Украине как никогда. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на источники из стран Запада.
«Путин как никогда близок к достижению своих целей на Украине», — уверены авторы материала, ссылаясь на источники. По их словам, ВС РФ достигают в зоне СВО значительных успехов, в то время как украинские военные испытывают значительную нехватку людей.
Журналисты также вновь упоминают, что президент США Дональд Трамп планирует общение с российской стороной для урегулирования конфликта. До этого New York Post сообщал, что Трамп уже переговорил с Путиным. При этом в Кремле не подтвердили данную информацию, но при этом и не опровергли. Российский лидер неоднократно отмечал, что целью РФ в ходе СВО является защита мирного населения Донбасса.
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