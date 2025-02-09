В США заявили, что Путин «как никогда близок» к достижению целей на Украине

AP: Путин близок к достижению целей на Украине
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Владимир Путин близок к достижению целей на Украине, уверены авторы AP
Владимир Путин близок к достижению целей на Украине, уверены авторы AP Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американские журналисты уверены, что российский президент Владимир Путин готов к достижению своих целей на Украине как никогда. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на источники из стран Запада. 

«Путин как никогда близок к достижению своих целей на Украине», — уверены авторы материала, ссылаясь на источники. По их словам, ВС РФ достигают в зоне СВО значительных успехов, в то время как украинские военные испытывают значительную нехватку людей. 

Журналисты также вновь упоминают, что президент США Дональд Трамп планирует общение с российской стороной для урегулирования конфликта. До этого New York Post сообщал, что Трамп уже переговорил с Путиным. При этом в Кремле не подтвердили данную информацию, но при этом и не опровергли. Российский лидер неоднократно отмечал, что целью РФ в ходе СВО является защита мирного населения Донбасса.

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Американские журналисты уверены, что российский президент Владимир Путин готов к достижению своих целей на Украине как никогда. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на источники из стран Запада.  «Путин как никогда близок к достижению своих целей на Украине», — уверены авторы материала, ссылаясь на источники. По их словам, ВС РФ достигают в зоне СВО значительных успехов, в то время как украинские военные испытывают значительную нехватку людей.  Журналисты также вновь упоминают, что президент США Дональд Трамп планирует общение с российской стороной для урегулирования конфликта. До этого New York Post сообщал, что Трамп уже переговорил с Путиным. При этом в Кремле не подтвердили данную информацию, но при этом и не опровергли. Российский лидер неоднократно отмечал, что целью РФ в ходе СВО является защита мирного населения Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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