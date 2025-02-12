На переговорах по урегулированию конфликта на Украине не предвидится участие Киева. Об этом заявил депутат польского сейма Пшемыслав Виплер. По его словам, Евросоюз тоже может быть исключен из состава.
«То, как закончится этот конфлкит , будет решаться в значительной степени за пределами Польши, за пределами Украины, может быть, за пределами Европы», — отметил польский политик в интервью RMF FM. Также он выразил мнение, что ключевую роль в решении конфликта будут играть Соединенные Штаты.
В дополнение к этому, Виплер высказался о последствиях для Украины, указывая на серьезные разрушения и потери. По его словам, именно таким будет результат конфликта.
Ранее сообщалось, что в Польше выражают мнение о необходимости участия страны в мирных переговорах, направленных на разрешение конфликта на Украине, так как интересы Варшавы и Киева сходятся. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что Владимир Путин заинтересован в проведении переговоров для урегулирования кризиса на Украине. Он подчеркнул, что российский президент неоднократно выражал готовность к диалогу с целью достижения мира.
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