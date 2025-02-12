В Кремле рассказали, готовится ли Путин к миру на Украине

Песков: Путин открыт для переговоров по украинскому конфликту
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что Путин открыт для переговоров
Песков заявил, что Путин открыт для переговоров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин, как и сама РФ, открыт для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«Президент Путин неоднократно заявлял, что он и РФ открыты для мирных переговоров. Позиция России прозрачна, последовательна и хорошо известна в мире», — заявил представитель Кремля во время конференц-колла. Так Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Путин якобы не готовится к миру на Украине.

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Президент России Владимир Путин, как и сама РФ, открыт для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. «Президент Путин неоднократно заявлял, что он и РФ открыты для мирных переговоров. Позиция России прозрачна, последовательна и хорошо известна в мире», — заявил представитель Кремля во время конференц-колла. Так Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Путин якобы не готовится к миру на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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