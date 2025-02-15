РБК: «Просвещение» судится с ФАС из-за школьных учебников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Просвещение» подало иск о признании решений ФАС незаконными
«Просвещение» подало иск о признании решений ФАС незаконными Фото:

Издательство «Просвещение» подало в суд иск против Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Согласно данным из базы арбитража, иск был подан 13 февраля. 

«„Просвещение“ обратилось в суд с иском против ФАС... Иск о признании решений и действий регулятора незаконными был подан 13 февраля», — передает РБК со ссылкой на карточку дела в базе арбитража.

Ранее ФАС начала антимонопольное дело против «Просвещения». Поводом стала проверка издательства после жалоб на значительный рост цен. В январе регулятор уже выдал предписание о снижении цен на учебные пособия по русскому языку, истории и биологии.

27 января ФАС обязала «Просвещение» выплатить 2 миллиарда рублей. Причина — незаконный доход за учебники. Об этом писало РАПСИ

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Издательство «Просвещение» подало в суд иск против Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Согласно данным из базы арбитража, иск был подан 13 февраля.  «„Просвещение“ обратилось в суд с иском против ФАС... Иск о признании решений и действий регулятора незаконными был подан 13 февраля», — передает РБК со ссылкой на карточку дела в базе арбитража. Ранее ФАС начала антимонопольное дело против «Просвещения». Поводом стала проверка издательства после жалоб на значительный рост цен. В январе регулятор уже выдал предписание о снижении цен на учебные пособия по русскому языку, истории и биологии. 27 января ФАС обязала «Просвещение» выплатить 2 миллиарда рублей. Причина — незаконный доход за учебники. Об этом писало РАПСИ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...