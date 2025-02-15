РБК: «Просвещение» судится с ФАС из-за школьных учебников

Издательство «Просвещение» подало в суд иск против Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Согласно данным из базы арбитража, иск был подан 13 февраля.
«„Просвещение“ обратилось в суд с иском против ФАС... Иск о признании решений и действий регулятора незаконными был подан 13 февраля», — передает РБК со ссылкой на карточку дела в базе арбитража.
Ранее ФАС начала антимонопольное дело против «Просвещения». Поводом стала проверка издательства после жалоб на значительный рост цен. В январе регулятор уже выдал предписание о снижении цен на учебные пособия по русскому языку, истории и биологии.
27 января ФАС обязала «Просвещение» выплатить 2 миллиарда рублей. Причина — незаконный доход за учебники. Об этом писало РАПСИ.
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