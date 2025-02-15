15 февраля 2025

Зеленский раскрыл почему отказался подписывать сделку с США

Зеленский отказал США в доступе к полезным ископаемым
© Служба новостей «URA.RU»
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Соглашение должно включать возможность инвестировать в экономику Украины
Соглашение должно включать возможность инвестировать в экономику Украины Фото:

Соглашение между США и Украиной не соответствует интересам страны и не обеспечивает их защиту. В нем отсутствуют условия, позволяющие инвестировать в экономику страны и получать прибыль в обмен на гарантии безопасности. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Соглашение подписывается на уровне министров, но я как президент буду иметь влияние на качество этого документа. Поэтому я не дал министрам подписать это соглашение. Потому что оно не готово, не готово защитить нас и наши интересы», — заявил Зеленский в ходе общения с прессой на Мюнхенской конференции. Мероприятие транслировалось на официальном YouTube-канале Зеленского.

Зеленский утверждает, что соглашение должно включать возможность инвестировать в экономику Украины и получать прибыль в обмен на гарантии безопасности, но текущая версия документа этого не предусматривает.

Накануне газета Washington Post, со ссылкой на конгрессменов, сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, передающий США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. По данным издания, Зеленский отказался.

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Соглашение между США и Украиной не соответствует интересам страны и не обеспечивает их защиту. В нем отсутствуют условия, позволяющие инвестировать в экономику страны и получать прибыль в обмен на гарантии безопасности. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. «Соглашение подписывается на уровне министров, но я как президент буду иметь влияние на качество этого документа. Поэтому я не дал министрам подписать это соглашение. Потому что оно не готово, не готово защитить нас и наши интересы», — заявил Зеленский в ходе общения с прессой на Мюнхенской конференции. Мероприятие транслировалось на официальном YouTube-канале Зеленского. Зеленский утверждает, что соглашение должно включать возможность инвестировать в экономику Украины и получать прибыль в обмен на гарантии безопасности, но текущая версия документа этого не предусматривает. Накануне газета Washington Post, со ссылкой на конгрессменов, сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, передающий США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. По данным издания, Зеленский отказался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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