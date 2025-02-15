15 февраля 2025

Киллер попытался убить экс-начальника полиции в Ингушетии

© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестный ранил бывшего руководителя МВД Фото:

В Ингушетии совершено покушение на экс-начальника отдела внутренних дел города Карабулака. Получившего огнестрельное ранение в ногу мужчину направили в больницу. Об этом рассказал источник в силовых структурах.

«Бывший начальник ГОВД ранен в ногу. Он госпитализирован», — сообщили «Известия».

На опубликованных кадрах видеонаблюдения зафиксировано, как из припаркованной машины выходит мужчина в черной одежде с пистолетом. Жертва пытается убежать, злоумышленник производит выстрел и поспешно садится в отъезжающий автомобиль.

По сведением издания, ВАЗ, который использовали нападавшие, был обнаружен сожженным в селе Сурхахи. Следственные органы рассматривают причастность к покушению участников террористической организации, запрещенной на территории РФ.

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В Ингушетии совершено покушение на экс-начальника отдела внутренних дел города Карабулака. Получившего огнестрельное ранение в ногу мужчину направили в больницу. Об этом рассказал источник в силовых структурах. «Бывший начальник ГОВД ранен в ногу. Он госпитализирован», — сообщили «Известия». На опубликованных кадрах видеонаблюдения зафиксировано, как из припаркованной машины выходит мужчина в черной одежде с пистолетом. Жертва пытается убежать, злоумышленник производит выстрел и поспешно садится в отъезжающий автомобиль. По сведением издания, ВАЗ, который использовали нападавшие, был обнаружен сожженным в селе Сурхахи. Следственные органы рассматривают причастность к покушению участников террористической организации, запрещенной на территории РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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