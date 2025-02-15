Киллер попытался убить экс-начальника полиции в Ингушетии

В Ингушетии совершено покушение на экс-начальника отдела внутренних дел города Карабулака. Получившего огнестрельное ранение в ногу мужчину направили в больницу. Об этом рассказал источник в силовых структурах.
«Бывший начальник ГОВД ранен в ногу. Он госпитализирован», — сообщили «Известия».
На опубликованных кадрах видеонаблюдения зафиксировано, как из припаркованной машины выходит мужчина в черной одежде с пистолетом. Жертва пытается убежать, злоумышленник производит выстрел и поспешно садится в отъезжающий автомобиль.
По сведением издания, ВАЗ, который использовали нападавшие, был обнаружен сожженным в селе Сурхахи. Следственные органы рассматривают причастность к покушению участников террористической организации, запрещенной на территории РФ.
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