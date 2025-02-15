Киллер попытался убить экс-начальника полиции в Ингушетии

16 февраля 2025 в 02:43 Размер текста - 17 +

Неизвестный ранил бывшего руководителя МВД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ингушетии совершено покушение на экс-начальника отдела внутренних дел города Карабулака. Получившего огнестрельное ранение в ногу мужчину направили в больницу. Об этом рассказал источник в силовых структурах. «Бывший начальник ГОВД ранен в ногу. Он госпитализирован», — сообщили «Известия». На опубликованных кадрах видеонаблюдения зафиксировано, как из припаркованной машины выходит мужчина в черной одежде с пистолетом. Жертва пытается убежать, злоумышленник производит выстрел и поспешно садится в отъезжающий автомобиль. По сведением издания, ВАЗ, который использовали нападавшие, был обнаружен сожженным в селе Сурхахи. Следственные органы рассматривают причастность к покушению участников террористической организации, запрещенной на территории РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ингушетии совершено покушение на экс-начальника отдела внутренних дел города Карабулака. Получившего огнестрельное ранение в ногу мужчину направили в больницу. Об этом рассказал источник в силовых структурах. «Бывший начальник ГОВД ранен в ногу. Он госпитализирован», — сообщили «Известия». На опубликованных кадрах видеонаблюдения зафиксировано, как из припаркованной машины выходит мужчина в черной одежде с пистолетом. Жертва пытается убежать, злоумышленник производит выстрел и поспешно садится в отъезжающий автомобиль. По сведением издания, ВАЗ, который использовали нападавшие, был обнаружен сожженным в селе Сурхахи. Следственные органы рассматривают причастность к покушению участников террористической организации, запрещенной на территории РФ.