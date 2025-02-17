В Абхазии новый врио вице-премьера

Маргания будет курировать силовой блок
В Абхазии назначен новый исполняющий обязанности вице-министра — Зураб Маргания. Указ о его назначении подписал врио главы республики Валерием Бганба.
«Зураб Маргания назначен и.о. вице-премьера Абхазии», — передает telegram-канал RESPUBLICA. Там добавили, что его основной задачей будет курирование силового блока республики.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.