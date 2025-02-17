В Абхазии новый врио вице-премьера

В Абхазии новым врио вице-премьера стал Зураб Маргания
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Маргания будет курировать силовой блок
Маргания будет курировать силовой блок Фото:

В Абхазии назначен новый исполняющий обязанности вице-министра — Зураб Маргания. Указ о его назначении подписал врио главы республики Валерием Бганба.

«Зураб Маргания назначен и.о. вице-премьера Абхазии», — передает telegram-канал RESPUBLICA. Там добавили, что его основной задачей будет курирование силового блока республики.

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В Абхазии назначен новый исполняющий обязанности вице-министра — Зураб Маргания. Указ о его назначении подписал врио главы республики Валерием Бганба. «Зураб Маргания назначен и.о. вице-премьера Абхазии», — передает telegram-канал RESPUBLICA. Там добавили, что его основной задачей будет курирование силового блока республики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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