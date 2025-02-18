Путин призвал не допустить «мины замедленного действия» при подъеме обломков танкеров

Путин: надо максимально быстро, но качественно поднять обломки танкера
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Путин поручил максимально быстро поднять танкер со дна
Путин поручил максимально быстро поднять танкер со дна Фото:
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Разлив мазута в Черноморье

Обломки затонувших в Керчи танкеров необходимо поднять максимально быстро и качественно, не допустив «мины замедленного действия». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. 

«Там будет это все лежать, ждать, как мина замедленного действия... Надо максимально быстро, но максимально качественно работать над подъемом», — сказал Путин на совещании с правительством России. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Ранее Морспасслужба зафиксировала новые выбросы мазута возле танкера в Тамани. Сообщается о небольших кусках нефтепродуктов в прибрежной полосе у кормы «Волгонефти-239». Об этом писал «Ридус».

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Обломки затонувших в Керчи танкеров необходимо поднять максимально быстро и качественно, не допустив «мины замедленного действия». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.  «Там будет это все лежать, ждать, как мина замедленного действия... Надо максимально быстро, но максимально качественно работать над подъемом», — сказал Путин на совещании с правительством России. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Ранее Морспасслужба зафиксировала новые выбросы мазута возле танкера в Тамани. Сообщается о небольших кусках нефтепродуктов в прибрежной полосе у кормы «Волгонефти-239». Об этом писал «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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