Путин призвал не допустить «мины замедленного действия» при подъеме обломков танкеров

Обломки затонувших в Керчи танкеров необходимо поднять максимально быстро и качественно, не допустив «мины замедленного действия». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Там будет это все лежать, ждать, как мина замедленного действия... Надо максимально быстро, но максимально качественно работать над подъемом», — сказал Путин на совещании с правительством России. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
Ранее Морспасслужба зафиксировала новые выбросы мазута возле танкера в Тамани. Сообщается о небольших кусках нефтепродуктов в прибрежной полосе у кормы «Волгонефти-239». Об этом писал «Ридус».
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