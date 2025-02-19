Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятии, посвященном памяти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.
«Владимир Путин участвует в мероприятиях в память об Анатолии Собчаке», — написал Павел Зарубин в своем telegram-канале. На опубликованных кадрах видно, как глава государства отдает дань уважения, возлагая цветы к памятнику.
В 1990 году Анатолий Собчак, будучи новоизбранным председателем Ленсовета, принял на Владимира Путина на должность своего советника, следуя рекомендации, несмотря на его прошлый опыт работы в КГБ. До этого момента Путин занимал должность помощника ректора по международным вопросам в Ленинградском государственном университете. В течение нескольких лет Собчак и Путин сотрудничали в Ленсовете, а затем в администрации мэрии Санкт-Петербурга. Президент отмечал, что между ним и первым мэром города установились доверительные отношения. Их сотрудничество укрепляли совместные заграничные командировки, во время которых они проводили много времени наедине.
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