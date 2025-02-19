Путин возложил цветы к памятнику Анатолию Собчаку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин участвует в мероприятиях в память об Анатолии Собчаке
Путин участвует в мероприятиях в память об Анатолии Собчаке Фото:

Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятии, посвященном памяти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.

«Владимир Путин участвует в мероприятиях в память об Анатолии Собчаке», — написал Павел Зарубин в своем telegram-канале. На опубликованных кадрах видно, как глава государства отдает дань уважения, возлагая цветы к памятнику.

В 1990 году Анатолий Собчак, будучи новоизбранным председателем Ленсовета, принял на Владимира Путина на должность своего советника, следуя рекомендации, несмотря на его прошлый опыт работы в КГБ. До этого момента Путин занимал должность помощника ректора по международным вопросам в Ленинградском государственном университете. В течение нескольких лет Собчак и Путин сотрудничали в Ленсовете, а затем в администрации мэрии Санкт-Петербурга. Президент отмечал, что между ним и первым мэром города установились доверительные отношения. Их сотрудничество укрепляли совместные заграничные командировки, во время которых они проводили много времени наедине.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятии, посвященном памяти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин. «Владимир Путин участвует в мероприятиях в память об Анатолии Собчаке», — написал Павел Зарубин в своем telegram-канале. На опубликованных кадрах видно, как глава государства отдает дань уважения, возлагая цветы к памятнику. В 1990 году Анатолий Собчак, будучи новоизбранным председателем Ленсовета, принял на Владимира Путина на должность своего советника, следуя рекомендации, несмотря на его прошлый опыт работы в КГБ. До этого момента Путин занимал должность помощника ректора по международным вопросам в Ленинградском государственном университете. В течение нескольких лет Собчак и Путин сотрудничали в Ленсовете, а затем в администрации мэрии Санкт-Петербурга. Президент отмечал, что между ним и первым мэром города установились доверительные отношения. Их сотрудничество укрепляли совместные заграничные командировки, во время которых они проводили много времени наедине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...