Девять лет на скамейке запасных: девушка Роналду получила заветное предложение от футболиста

Известный футболист Криштиану Роналду сделал предложение своей спутнице Джорджине Родригес, с которой встречался девять лет. Она ответила согласием. Об этом Родригес написала в соцсетях.
«Да, хочу. В этот день и во всей моей жизни», — написала Родригес в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). К подписи прикреплено фото, на котором запечатлено кольцо с крупным бриллиантом. До этого нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии встречался с Родригес девять лет
Таким образом португальский спортсмен женится в возрасте 40 лет. У пары есть двое детей. Подробности о месте бракосочетания и деталях свадьбы неизвестны.
