Путин: россиянин был освобожден в Газе благодаря доброй воле ХАМАС

Президент России Владимир Путин заявил, что освобождение гражданина РФ в Газе состоялось по «доброй воле ХАМАС». Такое мнение он выразил в ходе встречи с главным раввином РФ Берлом Лазаром.
«Освобождение гражданина РФ Труфанова в Газе стало возможно благодаря политике Москвы и доброй воле ХАМАС», — заявил Путин. Его слова передает ТАСС. Президент отметил, что период испытаний был сложным, однако как освобожденный, так и его семья смогли преодолеть этот период.
Последняя встреча Путина и Лазара состоялась в Кремле в феврале 2024 года. Тогда в ходе встречи Владимир Путин обсуждал вопросы оказания помощи заложникам, находящимся в зоне палестино-израильского конфликта.
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