Путин: россиянин был освобожден в Газе благодаря доброй воле ХАМАС

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Путин встретился с главным раввином России Берлом Лазаром
Путин встретился с главным раввином России Берлом Лазаром Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что освобождение гражданина РФ в Газе состоялось по «доброй воле ХАМАС». Такое мнение он выразил в ходе встречи с главным раввином РФ Берлом Лазаром.

«Освобождение гражданина РФ Труфанова в Газе стало возможно благодаря политике Москвы и доброй воле ХАМАС», — заявил Путин. Его слова передает ТАСС. Президент отметил, что период испытаний был сложным, однако как освобожденный, так и его семья смогли преодолеть этот период.

Последняя встреча Путина и Лазара состоялась в Кремле в феврале 2024 года. Тогда в ходе встречи Владимир Путин обсуждал вопросы оказания помощи заложникам, находящимся в зоне палестино-израильского конфликта.

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Президент России Владимир Путин заявил, что освобождение гражданина РФ в Газе состоялось по «доброй воле ХАМАС». Такое мнение он выразил в ходе встречи с главным раввином РФ Берлом Лазаром. «Освобождение гражданина РФ Труфанова в Газе стало возможно благодаря политике Москвы и доброй воле ХАМАС», — заявил Путин. Его слова передает ТАСС. Президент отметил, что период испытаний был сложным, однако как освобожденный, так и его семья смогли преодолеть этот период. Последняя встреча Путина и Лазара состоялась в Кремле в феврале 2024 года. Тогда в ходе встречи Владимир Путин обсуждал вопросы оказания помощи заложникам, находящимся в зоне палестино-израильского конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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