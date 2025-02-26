МОК принял отставку Баха, который проработал в организации 34 года

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) принял отставку Томаса Баха с поста руководителя организации. Решение вступит в силу после 23 июня 2025 года. Новый президент МОК будет избран в марте 2025 года в Греции.
«Президент Бах уйдет в отставку с поста члена МОК после 23 июня 2025 года», — сообщила пресс-служба МОК. Информацию об отставке Баха представители организации разместили на своем официальном сайте.
Бах в последнюю неделю февраля обратился в Исполнительный комитет МОК с прошением об отставке. Он уведомил организацию, что не планирует продлевать свой президентский срок.
Бах является членом МОК с 1991 года. В 2013 году он стал девятым главой Международного олимпийского комитета. В марте 2021 года его переизбрали на второй четырехлетний срок.
Ранее МОК направил письма Международной федерации зимних видов спорта. Комитет просит позволить российским и белорусским атлетам участвовать в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года. Почему МОК передумал спустя три года и решил вернуть спортсменов из РФ и Белоруссии — в материале URA.RU.
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