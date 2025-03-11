Mash: мужчина, сбивший БПЛА из ружья в Подмосковье, ранен

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Сбивший дрон ВСУ из ружья мужчина был ранен его осколками (архивное фото)
Сбивший дрон ВСУ из ружья мужчина был ранен его осколками (архивное фото) Фото:
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Дроны ВСУ нанесли самый массированный удар по Москве за год

Мужчина, сбивший дрон ВСУ из ружья в Подмосковье, ранен — осколки БПЛА попали ему в спину. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Бывший полицейский, который уничтожил всушный БПЛА из ружья, ранен», — пишет telegram-канал Mash. В настоящее время мужчина в порядке — медики оказали ему всю необходимую помощь.

Ранее стало известно, что бывший военный, 52-летний Александр сбил дрон ВСУ над деревней Дулебино. Он рассказал, что услышал БПЛА по характерному звуку, и понял, что они летят к городу Озеры, где живет его семья. Тогда Александр и решил сбить беспилотник, зарядил ружье картечью и уничтожил цель со второго выстрела.

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Мужчина, сбивший дрон ВСУ из ружья в Подмосковье, ранен — осколки БПЛА попали ему в спину. Об этом сообщают telegram-каналы. «Бывший полицейский, который уничтожил всушный БПЛА из ружья, ранен», — пишет telegram-канал Mash. В настоящее время мужчина в порядке — медики оказали ему всю необходимую помощь. Ранее стало известно, что бывший военный, 52-летний Александр сбил дрон ВСУ над деревней Дулебино. Он рассказал, что услышал БПЛА по характерному звуку, и понял, что они летят к городу Озеры, где живет его семья. Тогда Александр и решил сбить беспилотник, зарядил ружье картечью и уничтожил цель со второго выстрела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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