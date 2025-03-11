Mash: мужчина, сбивший БПЛА из ружья в Подмосковье, ранен

Мужчина, сбивший дрон ВСУ из ружья в Подмосковье, ранен — осколки БПЛА попали ему в спину. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Бывший полицейский, который уничтожил всушный БПЛА из ружья, ранен», — пишет telegram-канал Mash. В настоящее время мужчина в порядке — медики оказали ему всю необходимую помощь.
Ранее стало известно, что бывший военный, 52-летний Александр сбил дрон ВСУ над деревней Дулебино. Он рассказал, что услышал БПЛА по характерному звуку, и понял, что они летят к городу Озеры, где живет его семья. Тогда Александр и решил сбить беспилотник, зарядил ружье картечью и уничтожил цель со второго выстрела.
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