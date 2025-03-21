Алсу и ее бывший муж поделили имущество после развода

Сегодня, 21 марта, завершилось заседание по делу о разделе имущества между бизнесменом Яном Абрамовым и певицей Алсу. Об этом сообщает адвокат бывшего мужа артистки Александр Добровинский.
«Сегодня завершилось очередное слушание по разделу имущества Яна и Алсу Абрамовых», — написал адвокат в своем telegram-канале. Он добавил, что все подробности будут известны 31 марта, и выразил надежду на то, что все сложится благополучно.
В 2024 году Алсу подала на развод со своим супругом. Абрамов обратился к суду с просьбой о предоставлении двухмесячного срока для возможного примирения, однако певица настаивала на том, что ее решение является окончательным. В июле того же года Алсу обратилась в суд с иском о разделе имущества, передает RT.
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