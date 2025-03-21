За 2024 умерло самое большое число мигрантов

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За предыдущий год погибли почти девять тысяч мигрантов
За предыдущий год погибли почти девять тысяч мигрантов Фото:

Число погибших мигрантов, пытающихся добраться до других стран, за 2024 год достигло рекордных 8938 человек. Об этом сообщает Международная организация по миграции (IOM) в своем докладе.

«В 2024 году на миграционных маршрутах по всему миру погибло по меньшей мере 8938 человек, что сделало 2024 год самым смертоносным за всю историю наблюдений», — пишет IOM со ссылкой на собранные данные. Специалисты организации подчеркивают, что это число, скорее всего, не окончательное и реальные потери могут быть значительно выше.

Отмечается также, что за последние пять лет количество погибших мигрантов на миграционных маршрутах растет каждый год. Предыдущим антирекордным годом до 2025-го был 2023-й — тогда специалисты насчитали 8747 случаев смерти.

Наибольшее число смертей зарегистрировано в Азии и Африке — там погибли 2778 и 2242 человек соответственно. Во время переправы через Средиземное море умерли не менее 2452 мигрантов. Одной из главных причин гибели мигрантов является насилие, с которым они сталкиваются по пути. также значительную роль играет проблема идентификации тел из-за отсутствия документов.

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Число погибших мигрантов, пытающихся добраться до других стран, за 2024 год достигло рекордных 8938 человек. Об этом сообщает Международная организация по миграции (IOM) в своем докладе. «В 2024 году на миграционных маршрутах по всему миру погибло по меньшей мере 8938 человек, что сделало 2024 год самым смертоносным за всю историю наблюдений», — пишет IOM со ссылкой на собранные данные. Специалисты организации подчеркивают, что это число, скорее всего, не окончательное и реальные потери могут быть значительно выше. Отмечается также, что за последние пять лет количество погибших мигрантов на миграционных маршрутах растет каждый год. Предыдущим антирекордным годом до 2025-го был 2023-й — тогда специалисты насчитали 8747 случаев смерти. Наибольшее число смертей зарегистрировано в Азии и Африке — там погибли 2778 и 2242 человек соответственно. Во время переправы через Средиземное море умерли не менее 2452 мигрантов. Одной из главных причин гибели мигрантов является насилие, с которым они сталкиваются по пути. также значительную роль играет проблема идентификации тел из-за отсутствия документов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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