Украина атаковала российские территории 76 беспилотниками за ночь

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Дроны ВСУ атаковали семь регионов РФ
Дроны ВСУ атаковали семь регионов РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские системы ПВО уничтожили 78 украинских беспилотников в ночь на 28 марта. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Российская ПВО уничтожила 78 украинских беспилотников за ночь», — отметило Минобороны России. По данным ведомства, наибольшее количество дронов было сбито над Воронежской областью — 32 БПЛА, следом идет Саратовская область с 19 уничтоженными беспилотниками. Среди других регионов, где произошли перехваты, — Курская область с 17 сбитыми дронами, Белгородская область, где было уничтожено шесть беспилотников, Липецкая область с двумя уничтоженными БПЛА, а также Ростовская и Тамбовская, где было сбито по одному дрону.

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Российские системы ПВО уничтожили 78 украинских беспилотников в ночь на 28 марта. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «Российская ПВО уничтожила 78 украинских беспилотников за ночь», — отметило Минобороны России. По данным ведомства, наибольшее количество дронов было сбито над Воронежской областью — 32 БПЛА, следом идет Саратовская область с 19 уничтоженными беспилотниками. Среди других регионов, где произошли перехваты, — Курская область с 17 сбитыми дронами, Белгородская область, где было уничтожено шесть беспилотников, Липецкая область с двумя уничтоженными БПЛА, а также Ростовская и Тамбовская, где было сбито по одному дрону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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