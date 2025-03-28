Украина атаковала российские территории 76 беспилотниками за ночь

Российские системы ПВО уничтожили 78 украинских беспилотников в ночь на 28 марта. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«Российская ПВО уничтожила 78 украинских беспилотников за ночь», — отметило Минобороны России. По данным ведомства, наибольшее количество дронов было сбито над Воронежской областью — 32 БПЛА, следом идет Саратовская область с 19 уничтоженными беспилотниками. Среди других регионов, где произошли перехваты, — Курская область с 17 сбитыми дронами, Белгородская область, где было уничтожено шесть беспилотников, Липецкая область с двумя уничтоженными БПЛА, а также Ростовская и Тамбовская, где было сбито по одному дрону.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.