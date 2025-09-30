Лавров раскрыл, когда Путин выступит на «Валдае»

Президент РФ Владимир Путин прибудет на пленарную сессию очередного заседания международного клуба «Валдай» 2 октября. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Путин примет участие в пленарной сессии XXII заседания клуба „Валдай“ в четверг», — заявил Лавров в рамках пресс-конференции клуба. Его слова приводит telegram-канал «Смотри».
В Сочи стартовало XXII ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай». Форум, который проходит с 29 сентября по 2 октября, собрал 140 представителей из 42 государств. Как отмечают организаторы, центральной темой нынешней встречи стала концепция «Полицентричный мир: инструкция по применению». Помимо России, в работе заседания принимают участие делегаты из Алжира, Бразилии, Великобритании, Венесуэлы, Германии, Египта, Индии, Индонезии, Ирана, Китая, Казахстана, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, США, Узбекистана, Эфиопии, ЮАР и других стран.
