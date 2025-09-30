Названы два скрытых признака болезни сердца

Врач Покатилов: быстрая утомляемость и одышка бывают симптомами болезней сердца
Врач предупреждает, что симптомы болезней сердца часто списывают на возраст
Повышенная утомляемость и затрудненное дыхание могут быть ранними признаками болезней сердца даже при отсутствии боли. Об этом рассказал руководитель сосудистого центра НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Александр Покатилов.

«Организм всегда подает сигналы, просто люди часто их пропускают или считают неопасными. Если вы замечаете у себя быструю утомляемость или одышку при минимальных нагрузках, это повод для обращения к врачу», — подчеркнул врач в интервью aif.ru

Эксперт отметил, что такие симптомы часто принимают за обычные возрастные изменения, хотя они могут свидетельствовать о начинающихся сердечно-сосудистых нарушениях. Кроме того, специалист уточнил, что еще одним важным сигналом является дискомфорт в грудной клетке. Он может быть разной интенсивности и продолжительности, а иногда отдавать в руку, шею или нижнюю челюсть.

Покатилов напомнил: при появлении этих признаков необходимо проконсультироваться с кардиологом. Наиболее эффективной стратегией остается профилактическое обследование. По словам врача, ранняя диагностика помогает предотвратить развитие тяжелых осложнений и сохранить здоровье сердца.

