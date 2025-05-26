Сенаторы предложили назначать пенсии детям, рожденным в лабораторных условиях

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который позволит назначать пенсии детям, зачатым с помощью ЭКО после смерти отца. Соответствующие изменения внесены в законопроект о пенсионном обеспечении.
В пояснениях подчеркивается: «Речь идет о детях, зачатых с помощью вспомогательных репродуктивных технологий после смерти отца, отцовство которого признано судом». Документ опубликован на официальном сайте обеспечения законодательной деятельности.
Также из пояснительной записки следует, что к проекту хотят внести изменения в статьи 2 и 5 ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ». В частности, в закон добавляют положение о том, что право на получение пенсии появляется у детей, «рожденных по истечении трехсот дней со дня смерти лица, отцовство которого установлено в судебном порядке».
В случае принятия закона дети, чьи родители погибли до их рождения, но отцовство которых установлено судом, смогут получать государственное пенсионное обеспечение наравне с другими детьми, потерявшими родителей. Также уточняется, что такие положения будут распространяться на детей-сирот, у которых оба родителя неизвестны, а также на детей, рожденных после смерти отца в результате применения ЭКО и признания отцовства в судебном порядке.
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