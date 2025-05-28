Украинский военнопленный попросил гражданство России у Путина

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Пленный украинец просит перевезти его семью в Россию
Пленный украинец просит перевезти его семью в Россию Фото:

Экс-пограничник Украины Евгений Беспарточный, попавший в плен к российским военным подразделения «Север», обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о предоставлении гражданства РФ. Об этом он заявил в видео.

«О своем выборе я не сожалею никак. Я уверен, что я сделал правильное решение. Прошу своих родственников: „Пожалуйста, вытащите мою семью с Украины как можно скорее, помогайте им, пока я не выйду“, — сказал он в видео после того, как написал обращение к российскому президенту. Цитату приводит ТАСС. Мать и сестра пленного проживают в России, а тетя живет в США.

В своем видео Евгений высказал критику в адрес украинского правительства и общей ситуации в стране. Он заявил, что успехи Украины в основном медийные и не соответствуют реальности.

Кроме того, Беспарточный отметил, что его участие в действиях ВСУ было вынужденным, он не совершал поступков, которые бы вызвали у него стыд. Он также упомянул события Майдана, где участники получали деньги за свою активность

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал различия в подходах к мобилизации в России и на Украине, указывая на случаи принудительного призыва в ВСУ и отмечая высокий уровень добровольческой активности среди россиян. Также сообщалось, что многие украинцы стремятся покинуть страну, чтобы избежать мобилизации, а вопрос прекращения принудительного набора обсуждался на международных переговорах.

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Экс-пограничник Украины Евгений Беспарточный, попавший в плен к российским военным подразделения «Север», обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о предоставлении гражданства РФ. Об этом он заявил в видео. «О своем выборе я не сожалею никак. Я уверен, что я сделал правильное решение. Прошу своих родственников: „Пожалуйста, вытащите мою семью с Украины как можно скорее, помогайте им, пока я не выйду“, — сказал он в видео после того, как написал обращение к российскому президенту. Цитату приводит ТАСС. Мать и сестра пленного проживают в России, а тетя живет в США. В своем видео Евгений высказал критику в адрес украинского правительства и общей ситуации в стране. Он заявил, что успехи Украины в основном медийные и не соответствуют реальности. Кроме того, Беспарточный отметил, что его участие в действиях ВСУ было вынужденным, он не совершал поступков, которые бы вызвали у него стыд. Он также упомянул события Майдана, где участники получали деньги за свою активность Ранее президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал различия в подходах к мобилизации в России и на Украине, указывая на случаи принудительного призыва в ВСУ и отмечая высокий уровень добровольческой активности среди россиян. Также сообщалось, что многие украинцы стремятся покинуть страну, чтобы избежать мобилизации, а вопрос прекращения принудительного набора обсуждался на международных переговорах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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