Экс-пограничник Украины Евгений Беспарточный, попавший в плен к российским военным подразделения «Север», обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о предоставлении гражданства РФ. Об этом он заявил в видео.
«О своем выборе я не сожалею никак. Я уверен, что я сделал правильное решение. Прошу своих родственников: „Пожалуйста, вытащите мою семью с Украины как можно скорее, помогайте им, пока я не выйду“, — сказал он в видео после того, как написал обращение к российскому президенту. Цитату приводит ТАСС. Мать и сестра пленного проживают в России, а тетя живет в США.
В своем видео Евгений высказал критику в адрес украинского правительства и общей ситуации в стране. Он заявил, что успехи Украины в основном медийные и не соответствуют реальности.
Кроме того, Беспарточный отметил, что его участие в действиях ВСУ было вынужденным, он не совершал поступков, которые бы вызвали у него стыд. Он также упомянул события Майдана, где участники получали деньги за свою активность
Ранее президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал различия в подходах к мобилизации в России и на Украине, указывая на случаи принудительного призыва в ВСУ и отмечая высокий уровень добровольческой активности среди россиян. Также сообщалось, что многие украинцы стремятся покинуть страну, чтобы избежать мобилизации, а вопрос прекращения принудительного набора обсуждался на международных переговорах.
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