В Госдуме раскрыли, кто может бесплатно получить новую профессию

Получить второе высшее образование бесплатно по инициативе властей смогут военнослужащие Российской армии и Росгвардии, сотрудники МЧС, полиции и других формирований, а также мобилизованные и контрактники. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко, объясняя, кого охватывает законопроект о втором бесплатном среднем профессиональном образовании (СПО).
«Закон охватывает военнослужащих российской армии и Росгвардии, сотрудников МЧС, полиции и других формирований, а также мобилизованных и контрактников», — сообщила вице-спикер. Об этом Абрамченко написала в своем telegram-канале.
Абрамченко уточнила, что идея о предоставлении второго бесплатного профобразования участникам специальной военной операции ранее получила одобрение президента России Владимира Путина. По ее словам, это особенно важно для тех военных, которые не могут вернуться к прежней специальности из-за полученных ранений.
Она отметила, что военнослужащие смогут освоить новую профессию в колледже или техникуме на бюджетной основе — условия обучения и финансирования будут такими же, как при первичном получении образования. Это позволит не только поддержать защитников страны, но и восполнить кадровый дефицит в экономике за счет появления новых специалистов.
Как заявлял секретарь генсовета партии Владимир Якушев, законопроект внесла в Государственную думу фракция «Единая Россия». Подобная мера укрепит систему социальной защиты бойцов СВО.
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