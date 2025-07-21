В Госдуме раскрыли, кто может бесплатно получить новую профессию

Абрамченко: бесплатно высшее смогут получить сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии
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Бесплатно получить второе образование смогут не только бойцы СВО, но и сотрудники Росгвардии, МЧС и полиции
Бесплатно получить второе образование смогут не только бойцы СВО, но и сотрудники Росгвардии, МЧС и полиции Фото:

Получить второе высшее образование бесплатно по инициативе властей смогут военнослужащие Российской армии и Росгвардии, сотрудники МЧС, полиции и других формирований, а также мобилизованные и контрактники. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко, объясняя, кого охватывает законопроект о втором бесплатном среднем профессиональном образовании (СПО).

«Закон охватывает военнослужащих российской армии и Росгвардии, сотрудников МЧС, полиции и других формирований, а также мобилизованных и контрактников», — сообщила вице-спикер. Об этом Абрамченко написала в своем telegram-канале.

Абрамченко уточнила, что идея о предоставлении второго бесплатного профобразования участникам специальной военной операции ранее получила одобрение президента России Владимира Путина. По ее словам, это особенно важно для тех военных, которые не могут вернуться к прежней специальности из-за полученных ранений.

Она отметила, что военнослужащие смогут освоить новую профессию в колледже или техникуме на бюджетной основе — условия обучения и финансирования будут такими же, как при первичном получении образования. Это позволит не только поддержать защитников страны, но и восполнить кадровый дефицит в экономике за счет появления новых специалистов.

Как заявлял секретарь генсовета партии Владимир Якушев, законопроект внесла в Государственную думу фракция «Единая Россия». Подобная мера укрепит систему социальной защиты бойцов СВО.

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Получить второе высшее образование бесплатно по инициативе властей смогут военнослужащие Российской армии и Росгвардии, сотрудники МЧС, полиции и других формирований, а также мобилизованные и контрактники. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко, объясняя, кого охватывает законопроект о втором бесплатном среднем профессиональном образовании (СПО). «Закон охватывает военнослужащих российской армии и Росгвардии, сотрудников МЧС, полиции и других формирований, а также мобилизованных и контрактников», — сообщила вице-спикер. Об этом Абрамченко написала в своем telegram-канале. Абрамченко уточнила, что идея о предоставлении второго бесплатного профобразования участникам специальной военной операции ранее получила одобрение президента России Владимира Путина. По ее словам, это особенно важно для тех военных, которые не могут вернуться к прежней специальности из-за полученных ранений. Она отметила, что военнослужащие смогут освоить новую профессию в колледже или техникуме на бюджетной основе — условия обучения и финансирования будут такими же, как при первичном получении образования. Это позволит не только поддержать защитников страны, но и восполнить кадровый дефицит в экономике за счет появления новых специалистов. Как заявлял секретарь генсовета партии Владимир Якушев, законопроект внесла в Государственную думу фракция «Единая Россия». Подобная мера укрепит систему социальной защиты бойцов СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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