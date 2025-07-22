В России начнут штрафовать за разглашение гостайны в СМИ

В России будут штрафовать на суммы до 30 тысяч за разглашение гостайны в СМИ
В России собираются ввести штрафы за разглашение гостайны в СМИ. Соответствующую поправку приняла Госдума на заседании 22 июля.
Госдума 22 июля одобрила поправку, устанавливающую штрафы до 30 тысяч рублей для граждан за разглашение государственной тайны в средствах массовой информации. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании нижней палаты парламента, трансляция которого велась на официальном сайте Госдумы.
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