Госдума приняла закон о запрете передачи SIM-карт

В России будут штрафовать за передачу SIM-карт и учетных записей в сети посторонним лицам. Соответствующий закон принят Госдумой в окончательном третьем чтении.
Согласно новым поправкам, физические лица будут обязаны заплатить штраф до 50 тысяч рублей, юридические — до 200 тысяч рублей. Закон принят на заседании Госдумы, трансляция которого велась на официальном сайте.
Как пояснил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, инициатива направлена на предотвращение передачи средств связи незнакомым лицам. «Речь идет о том, чтобы люди ни в коем случае не сдавали в аренду незнакомым людям свои средства связи, не продавали их, не делали это с умыслом», — заявил Боярский.
Он также уточнил, что новые ограничения не коснутся случаев, когда телефон передается родственникам или друзьям для личного пользования. Закон распространяется исключительно на передачу SIM-карт и аккаунтов третьим лицам, с которыми у владельца нет близких отношений. Документ вступит в силу после одобрения Совфедом и подписания президентом.
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