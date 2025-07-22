Часть мигрантов могут освободить от теста на знание русского языка

Иностранных граждан, работающих в России по правительственной квоте, собираются освободить от необходимости проходить тесты на знание русского языка, истории и законодательства страны. Соответствующий закон приняла Госдума в третьем и окончательном чтении.
Согласно тексту документа, инициированного Правительством РФ, изменения коснулись закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Теперь иностранцы, которые трудоустраиваются на основании разрешений в рамках квоты, не обязаны подтверждать владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ при подаче заявления о выдаче разрешения на работу. Информация о принятом законопроекте опубликована на официальном сайте Госдумы.
Кроме того, документ предусматривает обязательное использование усиленной квалифицированной электронной подписи для сведений о сертификатах, подтверждающих владение языком. Также к числу госорганов, имеющих право пользоваться соответствующей информационной системой для проверки сертификатов, добавлено Минобрнауки.
Замминистра труда Андрей Пудов пояснил на заседании профильного комитета, что для мигрантов-медиков, водителей и продавцов подготовлен особый приказ Минтруда. По нему сохранится обязательная сдача экзамена на знание русского языка — специалисты этих сфер не смогут попасть под действие новых послаблений.
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