В Швейцарии задержали группу человек с нацистской символикой

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Группа с нацистской символикой задержана
Группа с нацистской символикой задержана Фото:

В Бернских Альпах полиция Швейцарии задержала группу из 25 человек в нацистской форме. Об этом сообщает издание SRF.

«Группа мужчин. Все в полной нацистской форме», — говорится в материале издания. Там добавили, что группа была обнаружена в Альпах. 

Им пришлось снять одежду с символикой, а полиция записала их данные. По швейцарским законам за такое ответственности нет.

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В Бернских Альпах полиция Швейцарии задержала группу из 25 человек в нацистской форме. Об этом сообщает издание SRF. «Группа мужчин. Все в полной нацистской форме», — говорится в материале издания. Там добавили, что группа была обнаружена в Альпах.  Им пришлось снять одежду с символикой, а полиция записала их данные. По швейцарским законам за такое ответственности нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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