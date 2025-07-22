В Швейцарии задержали группу человек с нацистской символикой

Группа с нацистской символикой задержана
В Бернских Альпах полиция Швейцарии задержала группу из 25 человек в нацистской форме. Об этом сообщает издание SRF.
«Группа мужчин. Все в полной нацистской форме», — говорится в материале издания. Там добавили, что группа была обнаружена в Альпах.
Им пришлось снять одежду с символикой, а полиция записала их данные. По швейцарским законам за такое ответственности нет.
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