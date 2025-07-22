Внук последнего лидера коммунистической Болгарии покончил с собой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тодору Славкову было 54 года
Тодору Славкову было 54 года Фото:

Внук последнего коммунистического лидера Болгарии Тодора Живкова — Тодор Славков — покончил с собой в возрасте 54 лет. Об этом сообщает издание БНР.

«Тодор Славков покончил с собой», — говорится в материале издания. Там добавили, что ему было 54 года.

Его тело нашли друзья в гостинице в селе Асен. Признаков насильственной смерти не обнаружено, заключили в материале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Внук последнего коммунистического лидера Болгарии Тодора Живкова — Тодор Славков — покончил с собой в возрасте 54 лет. Об этом сообщает издание БНР. «Тодор Славков покончил с собой», — говорится в материале издания. Там добавили, что ему было 54 года. Его тело нашли друзья в гостинице в селе Асен. Признаков насильственной смерти не обнаружено, заключили в материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...