Внук последнего лидера коммунистической Болгарии покончил с собой

Тодору Славкову было 54 года
Внук последнего коммунистического лидера Болгарии Тодора Живкова — Тодор Славков — покончил с собой в возрасте 54 лет. Об этом сообщает издание БНР.
«Тодор Славков покончил с собой», — говорится в материале издания. Там добавили, что ему было 54 года.
Его тело нашли друзья в гостинице в селе Асен. Признаков насильственной смерти не обнаружено, заключили в материале.
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