На Украине появились «мобильные ТЦК»

На Украине уже начали работать мобильные территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов). Об этом сообщил депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа», член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Федиенко.
«Создание мобильных ТЦК не предусматривает наличие дополнительных передвижных пунктов или перенесение их работы в автобусы», — пояснил Александр Федиенко, его слова передает украинское издание «Фокус». По заявлению депутата, термин «мобильный» применяется к тем подразделениям ТЦК, которые осуществляют личное взаимодействие с военнообязанными гражданами. Он отметил, что в большинстве случаев работа центров комплектования может вестись дистанционно, а необходимость очного присутствия возникает только при контакте с определенными категориями призывников.
Таким образом Федиенко прокомментировал недавнее заявление своего коллеги по комитету Верховной рады Федора Вениславского о возможном создании мобильных ТЦК в ближайшем будущем. По словам депутата Вениславского, правовых препятствий для введения таковых на Украине нет. Об этом сообщает RT.
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