Силовики покинули редакцию Baza в Москве

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Обыски начались утром 22 июля
Обыски начались утром 22 июля Фото:
новость из сюжета
В редакции telegram-канала Baza идут обыски, возбуждено уголовное дело

Следственные действия в редакции telegram-канала Baza в Москве завершились. Об этом сообщил адвокат Алексей Михальчик.

«Следственные действия в офисе завершились» — цитирует Михальчика РИА «Новости». При этом новой информации о задержанном главном редакторе канала Глебе Трифонове пока не поступало.

Обыски в редакции telegram-канала Baza начались утром 22 июля. По предварительной информации, операция проводилась сотрудниками полиции при поддержке ОМОН в рамках возбужденного уголовного дела, связанного с возможной передачей якобы закрытой информации из правоохранительных органов.

Помимо работы силовиков в редакции, обыски также прошли у главного редактора канала Глеба Трифонова. Позже его увезли на допрос. 

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Следственные действия в редакции telegram-канала Baza в Москве завершились. Об этом сообщил адвокат Алексей Михальчик. «Следственные действия в офисе завершились» — цитирует Михальчика РИА «Новости». При этом новой информации о задержанном главном редакторе канала Глебе Трифонове пока не поступало. Обыски в редакции telegram-канала Baza начались утром 22 июля. По предварительной информации, операция проводилась сотрудниками полиции при поддержке ОМОН в рамках возбужденного уголовного дела, связанного с возможной передачей якобы закрытой информации из правоохранительных органов. Помимо работы силовиков в редакции, обыски также прошли у главного редактора канала Глеба Трифонова. Позже его увезли на допрос. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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