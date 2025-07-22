Силовики покинули редакцию Baza в Москве

Следственные действия в редакции telegram-канала Baza в Москве завершились. Об этом сообщил адвокат Алексей Михальчик.
«Следственные действия в офисе завершились» — цитирует Михальчика РИА «Новости». При этом новой информации о задержанном главном редакторе канала Глебе Трифонове пока не поступало.
Обыски в редакции telegram-канала Baza начались утром 22 июля. По предварительной информации, операция проводилась сотрудниками полиции при поддержке ОМОН в рамках возбужденного уголовного дела, связанного с возможной передачей якобы закрытой информации из правоохранительных органов.
Помимо работы силовиков в редакции, обыски также прошли у главного редактора канала Глеба Трифонова. Позже его увезли на допрос.
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